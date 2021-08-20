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الجمعة، 20-08-2021 11:32 ص

الصحة الروسية تتحدث عن مخاطر الولادة المبكرة لمرضى كورونا

جنين


الوكيل الإخباري - قالت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة الروسية إن المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا معرضون بشكل أكبر لخطر الولادة المبكرة، في حين أن التطعيم ضد كوفيد -19 يحمي صحة المرأة الحامل وطفلها.

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وجاء في بيان الخدمة الصحفية: "نتائج تحليل البيانات المتعلقة بمسار الحمل لدى 891 مريضة بفيروس كورونا أظهرت أن المرضى المصابين بـ COVID-19 لديهم مخاطر أكبر للولادة المبكرة أو الأطفال المبتسرين أو الاضطرار للولادة الجراحية ".
وقالت الخدمة الصحفية إن أطفال الأمهات المصابات بالعدوى بحاجة أكثر من غيرهن إلى العناية المركزة في المشفى.


بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات في الفترة القريبة من الولادة لدى مرضى فيروس كورونا.


وشدد البيان على أنه مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الحالية واستناداً إلى النتائج المتاحة للدراسات السريرية حول سلامة وفعالية اللقاحات ضد COVID-19، توصي المجتمعات المهنية العالمية بالتطعيم أثناء الحمل.


وأوضحت وزارة الصحة أن: "التطعيم ضد فيروس كورونا يمكن أن يحمي صحة المرأة الحامل وطفلها الذي لم يولد بعد. ولا يوجد دليل على الأثر السلبي للتطعيم على الحمل والطفل".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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