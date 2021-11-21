الأحد 21-11-2021
الوكيل الاخباري

الأشغال تعلن عن فتح طريق وادي الموجب

عبيدات : تطعيم فئة الطلاب من ١٢-١٨ سنة مصلحة وطنية

البنك المركزي: ارتفاع الدخل السياحي في المملكة

الأرصاد تؤكد على التحذيرات اليوم الاحد خلال تأثير حالة عدم الإستقرار الجوي

الصحة: دخلنا بموجة كورونا الثالثة

350 ألف دينار جوائز نهاية العام مع تجاري توفيري

المياه : نحو مليون م3 خزنتها السدود من اول هطول مطري- صور

الاشغال تتعامل مع انهيارين صخريين على طريق ذيبان-الموجب

إغلاق نفق المدينة لصيانة منهل

الأمن : 18136 بلاغاً خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

الأحد، 21-11-2021 07:41 ص

الصحة العالمية تحذر من وفاة نصف مليون شخص بكورونا هذا الشتاء

منظمةةة


الوكيل الإخباري - رجحت منظمة الصحة العالمية وفاة حوالي 500 ألف شخص في أوروبا في فصل الشتاء بكورونا، إذا لم تقدم الدول الأوروبية على تشديد القيود وتكثيف حملات التطعيم ضد الفيروس.

اضافة اعلان


وقال مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن المنظمة "قلقة للغاية" من انتشار كورونا في أوروبا جراء الموجة الجديدة للفيروس.


وأضاف: "قد يموت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا حتى مارس نتيجة جائحة كورونا، إذا لم تشدد دول المنطقة القيود وتتخذ إجراءات عاجلة".


ولفت إلى أن "ارتداء الكمامة يمكن أن يساعد في مواجهة تفشي الفيروس".
وأشار إلى أن "فصل الشتاء وعدم وجود كميات من اللقاحات المضادة للفيروس قادرة على تغطية حملات التطعيم، وسلالة دلتا المتحورة الأسرع انتشارا، كانت وراء احتدام الوباء".


ودعا إلى زيادة الإقبال على اللقاحات وتنفيذ إجراءات الصحة العامة الأساسية والعلاجات الطبية الجديدة للمساعدة في مكافحة الجائحة.


وقال: "أصبح كورونا مرة أخرى السبب الأول للوفيات في منطقتنا".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا

بريطانيا تسجل 150 وفاة و40941 إصابة بكورونا

e

ألمانيا تسجل أعلى معدل إصابة أسبوعي بكورونا

20210619110652652

الكشف عن خاصية الشكل الجديد لسلالة دلتا الكورونية

كورونا

جائحة أخطر من تفشي كورونا قد تندلع في أي لحظة !

2f6ca473-ac29-44b5-86c1-880fdad0df78_16x9_1200x676

الصين: 1,225 مليار تلقوا تطعيما ضد كورونا

a89c8e53-a946-4993-ad01-00c5ceec37eb

وفاة و93 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

أخبار متعلقة
مدير الصحة العالمية

الصحة العالمية تحذر من الارتفاع الحاد بإصابات كورونا في أوروبا

resize

الصحة العالمية تنتظر إطلاق جيل ثاني من اللقاحات تؤخذ ذاتيا

618a82704236040d942ce343

الصحة العالمية تحذر من نقص قد يصل إلى ملياري محقنة لازمة للتطعيم ضد كوفيد-19

image

وزير الصحة اللبناني: جزء كبير من السكان لم يتلق لقاح كورونا

covid-flu-vaccine-shot-732x549-thumbnail-1

منظمة الصحة العالمية: التطعيم لوحده لن يوقف 'كوفيد 19'

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تحذر: هذه عواقب عدم وصول اللقاح للجميع