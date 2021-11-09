وزير الصحة اللبناني: جزء كبير من السكان لم يتلق لقاح كورونا

الوكيل الإخباري-أكد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أن جزءا كبيرا من سكان البلاد لم يتلق بعد الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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وشدد الأبيض، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، على أهمية حضور الجميع لتلقي اللقاحات في مواعيدها خاصة مع اقتراب قدوم فصل الشتاء الذي تتصاعد فيه الإصابات.



وبين أنّ الجرعة الثالثة من لقاح كورونا التي أوصت الوزارة بأخذها تستهدف بداية الفئات الأكثر عرضة، وهم العاملون في القطاع الصحي ومن تجاوز عمره 60 عاما.

وعن قرار الحكومة رفع الدعم عن الأدوية، قال الأبيض، "هناك أمور لا نستطيع رفع الدعم عنها ولاسيما أدوية السرطان والأمراض المستعصية والنفسية وأدوية غسيل الكلى والأدوية التي تستعملها في المستشفيات كي لا ترفع قيمة فاتورة العلاج".

بترا