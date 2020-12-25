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الجمعة، 25-12-2020 09:23 م

الصحة العالمية ترصد السلالة الجديدة لكورونا في 8 دول

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 الوكيل الاخباري - أكدت منظمة الصحة العالمية رصد السلالة الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في 8 دول بأوروبا، داعية إلى تشديد الإجراءات الوقائية الضرورية.
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وقال مدير المكتب الأوروبي للمنظمة، هانس كلوغي، عبر "تويتر"، اليوم الجمعة: "رصدت 8 دول في منطقة مسؤولية المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية سلالة كوفيد-19 الجديدة VOC-202012/01، مؤكدا ان تشديد إجراءات الحماية الحالية يمثل أهمية حيوية، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والبقاء ضمن دوائر دعم أساسي". وأضاف كلوغي أن "منظمة الصحة العالمية تواصل المراقبة وستقدم التحديثات اللاحقة".

وذكر المسؤول "يبدو أن هذه النسخة، على خلاف السلالات السابقة، تنتشر بين الفئات العمرية الأصغر"، مشددا على أن "إبداء اليقظة مهم أثناء استمرار التحليل لتحديد مدى تأثيرها".

وكان وزير الصحة البريطاني أعلن يوم 14 كانون الأول الجاري، أن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا.

 




 

 


 

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