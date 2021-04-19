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الإثنين، 19-04-2021 09:29 م

الصحة العالمية: جائحة كورونا لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا

منظمة-الصحة-العالمية


الوكيل الإخباري - أفادت لجنة الطوارئ الخاصة بجائحة فيروس كورونا التابعة لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بأن الجائحة لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.

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وجاء في بيان اللجنة عقب الاجتماع: "حدد المدير العام أن جائحة فيروس كورونا المستجد تبقى حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا. وتبقى نصائح اللجنة لمنظمة الصحة العالمية ونشر نصيحة اللجنة للدول الأعضاء كمشورة مؤقتة، بما يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية. وسيعقد الاجتماع القادم للجنة في غضون ثلاثة أشهر أو قبل ذلك، وفقًا لتقدير المدير العام".


ووفقًا للقواعد الرسمية، تجتمع لجنة الطوارئ، بقرار من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، كل ثلاثة أشهر لتقييم حالة الصحة العامة الحالية. والاجتماع الحالي للجنة هو السابع منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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