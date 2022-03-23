الصحة العالمية: حالات الإصابة بكورونا تعاود الارتفاع بدول أوروبية رفعت القيود

الوكيل الاخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عددًا من الدول الأوروبية بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، رفعت بشكل "مفاجئ" جدا تدابير مكافحة كوفيد-19 وهي تواجه مجدّدًا ارتفاعًا واضحًا في عدد الإصابات بفعل تأثير النسخة الثانية من الفيروس المتحوّر أوميكرون.

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وقال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوغه، في مؤتمر صحفي عقده في مولدافيا إنه "متيقظ" للوضع الوبائي الحالي في القارة، مؤكدًا أنه يبقى "متفائلاً"، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الثلاثاء.



وأضاف، أن عدد الإصابات بكوفيد آخذ في الارتفاع في 18 دولة أوروبية من أصل 53، وفقًا للمنظمة، رفعت فجأة القيود من صارمة إلى غير كافية".



وأضاف "سنضطر إلى التعايش مع كوفيد لبعض الوقت، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع التخلص من الوباء".