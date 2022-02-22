الثلاثاء 22-02-2022
الوكيل الاخباري

انخفاض حالات كورونا النشطة في المملكة

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من شمال الخليل

أخيراً دراسة تكشف.. لماذا كورونا أخف وطأة على الأطفال؟

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

القانونية النيابية تواصل مناقشة مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب

أجواء لطيفة الحرارة في المملكة اليوم

البرلمان العربي يدين استهداف الحوثيين لمطار الملك عبدالله بالسعودية

كندا : أونتاريو تتخطى حاجز مليون إصابة بكورونا

واشنطن تفرض عقوبات على المنطقتين الانفصاليتين شرق أوكرانيا

محاضرة حول مرض السرطان بمنتدى الرصيفة

الثلاثاء، 22-02-2022 06:49 ص

نسخة أكثر انتشارا من أوميكرون تتفشى في أميركا

كورونا ألمانيا


الوكيل الإخباري - يراقب العلماء عن كثب نسخة فرعية من المتحور "أوميكرون" تنشر بهدوء في شتى أنحاء الولايات المتحدة.

اضافة اعلان


وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن السلالة BA.2 من "أوميكرون"، تنتشر في 30 ولاية أميركية، وتشكل حوالى 3.9 بالمئة من إجمالي الإصابات الجديدة.
ويلاحظ العلماء بأن هذه السلالة تنتشر بسرعة كبيرة، كما تظهر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.


وقال مدير مركز مراقبة مسببات الأمراض في مؤسسة روكفلر،صموئيل سكاربينو، "إنه إذا تضاعفت السلالة مرة أخرى وأصبحت تشكل 8 بالمئة، فهذا يعني أننا قد نواجه موجة جديدة من "كوفيد-19" في الولايات المتحدة".


وأضاف: "هذا هو الأمر الذي نحن قلقون بشأنه".


ويُعتقد بأن السلالة BA.2 أكثر عدوى أكثر سرعة على الانتشار مقارنة بالسلالة الأصلية من "أوميكرون"، وتسببت في زيادة كبيرة بإصابات كورونا في الدنمارك.
 أما الأمرين اللذين قد يخففا من حدة انتشار السلالة الجديدة، فهما معدلات التطعيم والمناعة من الإصابات السابقة.


وقال الأستاذ المساعد في علم الأوبئة في كلية ييل للصحة العامة ناثان إن السلالة الجديدة ستؤدي إلى زيادة في الإصابات، معربا عن اعتقاده أن الأمر لن يصل حد الموجة. 


وأضاف: "كان الكثير منا يفترض أنها ستنطلق بسرعة في الولايات المتحدة تماما كما كانت تفعل في أوروبا وتصبح المحتور المهيمن الجديد".


ويحذر علماء آخرون من أن خلع الكمامة سيسمح للسلالة الجديدة بالانتشار.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا ٦

أمريكا .. وفاة أول طفل نتيجة حالة مرضية خطيرة مرتبطة بكورونا

كورورنا اط

أخيراً دراسة تكشف.. لماذا كورونا أخف وطأة على الأطفال؟

نمسا

النمسا تخفف قواعد كورونا للقادمين إليها

f

كندا : أونتاريو تتخطى حاجز مليون إصابة بكورونا

220222019123492709222

بريطانيا تسجل 15 وفاة و 38409 إصابات بكورونا

1645441212dTU9y

صحة غزة تقرر إعادة إجراء العمليات المجدولة في المستشفيات

أخبار متعلقة
اوميكرون3

مدى خطورة أوميكرون .. 3 أسباب تكشف الحقيقة

main_image61f29b95d5a1b

ما الذي نعرفه عن أوميكرون الجديد؟

61f24f374236041a5a688be9

ما الذي نعرفه حتى الآن عن النسخة الخفية من أوميكرون؟

61f228484c59b74131419152

موديرنا تبدأ تجارب سريرية على لقاح خاص بمتحور أوميكرون

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية توضح حول نسبة الوفيات عالميا جراء كورونا

61f11b0b4236042cdb558ed7

كم يبقى متحور أوميكرون على اليدين؟