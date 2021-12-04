الصحة العالمية : خصائص أوميكرون ما زالت غير معروفة

الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية، إن خصائص المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" ما زالت غير معروفة بعد مرور أكثر من أسبوع منذ إعلان جنوب إفريقيا عن اكتشاف المتحور وتزايد عدد البلدان المتضررة منه.

وأوضحت المنظمة في بيان اليوم السبت، أنه مع إعلان العديد من الدول أخيرا عن رصد حالات عدوى محلية بالمتحور وتزايد انتشاره إلا أنها لم تتلقَّ أي معلومات عن أي وفيات.

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وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن عدم كفاية تغطية اللقاح ضد فيروس كورونا ومحدودية عدد الفحوص، لا سيما في إفريقيا، يشكلان "وصفة مثالية لتكاثر المتحورات وتزايدها" مشددا على أن نهاية الجائحة "مسألة خيار".



فيما قال المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، خلال مؤتمر صحفي دوري في جنيف أمس الجمعة أنه لم يطلع على أي معلومات تفيد بحدوث وفيات مرتبطة بأوميكرون.



بينما قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إن بلدان الاتحاد الأوروبي سجلت نحو 109 إصابات بأوميكرون حتى منتصف اليوم السبت، مضيفا أن إسبانيا رصدت أول إصابة محلية بالمتحور لدى رجل يبلغ 62 عاماً لم يغادر البلاد.

فيما أعلنت الولايات المتحدة رصد 10 إصابات، من بينها اثنتان محليتان تعودان إلى شخصين لم يسافرا خارج البلاد، كما سجلت أستراليا ، ثلاث إصابات بالمتحور في العاصمة سيدني، رغم الحظر المفروض على دخول الأجانب والقيود المفروضة على الرحلات الجوية من إفريقيا الجنوبية.



وأضافت الصحة العالمية عن تسجيل تونس والمكسيك لإصابات بالمتحور في الفترة ذاتها.



بدوره، قال رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر، فرانشيسكو روكا، إن ظهور المتحوّر أوميكرون هو دليل حاسم على خطر عدم المساواة في اللقاحات"، مذكراً بخطر "ظهور متحورات جديدة في الأماكن حيث معدل التطعيم منخفض جداً".

بترا