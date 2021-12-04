السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

101 مليون دولار صادرات إربد في شهر تشرين الثاني الماضي

تعميم من وزارة الاوقاف على مساجد المملكة

المهندسين الزراعيين تحدد موعد إجراء انتخاباتها

البلبيسي : برنامـج التطعيـم الوطنـي يعتبـر مـن أهـم برامـج الرعايـة الصحيـة الأوليـة

إصابات كورونا في إربد الأعلى في الأردن اليوم السبت

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الهدايات والزيود والنعيرات وفخيذة

36.5 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم السبت

28 وفاة و 2976 إصابة كورونا في الاردن اليوم

ألمانيا تصنف الأردن منطقة عالية الخطورة بما يتعلق بكورونا

السبت، 04-12-2021 02:47 م

الصحة العالمية : خصائص أوميكرون ما زالت غير معروفة

منظمة الصحة العالمية


الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية، إن خصائص المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" ما زالت غير معروفة بعد مرور أكثر من أسبوع منذ إعلان جنوب إفريقيا عن اكتشاف المتحور وتزايد عدد البلدان المتضررة منه.
وأوضحت المنظمة في بيان اليوم السبت، أنه مع إعلان العديد من الدول أخيرا عن رصد حالات عدوى محلية بالمتحور وتزايد انتشاره إلا أنها لم تتلقَّ أي معلومات عن أي وفيات.

اضافة اعلان


وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن عدم كفاية تغطية اللقاح ضد فيروس كورونا ومحدودية عدد الفحوص، لا سيما في إفريقيا، يشكلان "وصفة مثالية لتكاثر المتحورات وتزايدها" مشددا على أن نهاية الجائحة "مسألة خيار".


فيما قال المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، خلال مؤتمر صحفي دوري في جنيف أمس الجمعة أنه لم يطلع على أي معلومات تفيد بحدوث وفيات مرتبطة بأوميكرون.


بينما قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إن بلدان الاتحاد الأوروبي سجلت نحو 109 إصابات بأوميكرون حتى منتصف اليوم السبت، مضيفا أن إسبانيا رصدت أول إصابة محلية بالمتحور لدى رجل يبلغ 62 عاماً لم يغادر البلاد.
فيما أعلنت الولايات المتحدة رصد 10 إصابات، من بينها اثنتان محليتان تعودان إلى شخصين لم يسافرا خارج البلاد، كما سجلت أستراليا ، ثلاث إصابات بالمتحور في العاصمة سيدني، رغم الحظر المفروض على دخول الأجانب والقيود المفروضة على الرحلات الجوية من إفريقيا الجنوبية.


وأضافت الصحة العالمية عن تسجيل تونس والمكسيك لإصابات بالمتحور في الفترة ذاتها.


بدوره، قال رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر، فرانشيسكو روكا، إن ظهور المتحوّر أوميكرون هو دليل حاسم على خطر عدم المساواة في اللقاحات"، مذكراً بخطر "ظهور متحورات جديدة في الأماكن حيث معدل التطعيم منخفض جداً".

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61ab39c44236041e324eb4df

1215 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

2adb092b-1726-4e56-a0dd-30056756ddae

'أوميكرون' مشكلة لاحقة.. هناك متحور أكثر خطورة حاليا

1-02

حيلته فشلت .. إيطالي حاول الحصول على لقاح كورونا في ذراع اصطناعية

db76bb04-d0a7-4536-8491-15b193ec0bf6

لغز كبير.. كيف تختلف خصائص أوميكرون الوراثية عن تحورات كورونا السابقة؟

Coronavirus-research2

البرازيل .. فتح تحقيق بسبب تصريحات حول صلة لقاحات كورونا بـالإيدز

59955036_303

أين ظهر كورونا أوميكرون بداية؟ تصريح لبوتسوانا يخلط الأوراق

أخبار متعلقة
منظمة الصحة 2

الصحة العالمية: لا وفيات مرتبطة بأوميكرون حتى الآن

آوميكرون ٢

الصحة العالمية: مثلما فعلنا مع دلتا.. سنواجه أوميكرون بنفس الطريقة

كورونااااا

الصحة العالمية: أوميكرون يمثل تهديدا خطيرا

2021_11_25_11_28_44_705

الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا لتقييم متحور كورونا الجديد

مدير الصحة العالمية

الصحة العالمية تحذر من الارتفاع الحاد بإصابات كورونا في أوروبا

thumbs_b_c_81b2a338a0abc28130962fd85160bc4d

الصحة العالمية تعلن عن تسلم سوريا الدفعة الأكبر من لقاح سينوفاك