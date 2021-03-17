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الأربعاء، 17-03-2021 07:38 م

توزيع 45 مليون جرعة

الصحة العالمية: يجب التحصّن بلقاح أسترازينيكا

الترا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أكدت لجنة سلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن جدوى استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا تفوق مخاطره، وأوصت باستمرار التحصين به.

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وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت لقاح  شركة "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد في قائمة الاستخدام الطارئ الشهر الماضي مما أتاحه على نطاق أوسع لدول العالم النامي بسبب انخفاض سعره، لكن أكثر من 12 دولة أوروبية أوقفت استخدام اللقاح هذا الأسبوع بعد أن ثارت مخاوف بشأن آثار جانبية محتملة له.


وجرى توزيع 45 مليون جرعة في الإجمال من لقاح "أسترازينيكا" في أنحاء المنطقة، فيما من المقرر أن تعلن الوكالة الأوروبية للأدوية النتائج التي توصلت إليها بصدد مدى سلامة اللقاح  المذكور غدا الخميس.


وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللجنة العالمية لسلامة اللقاحات تمحّص أحدث البيانات المتاحة بشأن سلامة لقاح "أسترازينيكا".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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