الصحة الفلسطينية : دق ناقوس الخطر في محافظتين بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - أكدت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، أنّ عدد الإصابات الحقيقي بفيروس (كورونا) هو ثلاثة أضعاف ما يتم الإعلان عنه.



وقالت الكيلة في تصريحات صحافية ، إنّ هناك عدم التزام بالإجراءات الوقائية، وإقامة الحفلات في محافظة نابلس.



وأوضحت، أنه تم طرد الطواقم الطبية من مناطق في محافظة الخليل، حين أرادوا إجراء فحوص (كورونا) للمواطنين، والسبب أن الناس لا تريد أن تنحجر.



وتابعت، أهالي من قرية قصرة المناضلة، طردوا الطواقم الطبية، الذين أرادوا إجراء فحوصات (كورونا) بدل الترحيب بهم.

اضافة اعلان



وشددت الوزير الكيلة، على أنّ العدوى عالية في المحافظات، ونسبة الوفيات عالية أيضاً، والأعلى هي في نابلس وسلفيت، وندق ناقوس الخطر في هاتين المحافظتين.



المصدر : دنيا الوطن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



