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السبت، 30-10-2021 04:19 م

الصحة المصرية تكشف عن عدد الاشخاص الحاصلين على لقاح كورونا في البلاد

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الوكيل الاخباري- كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان في مصر، عن أن عدد المصريين الحاصلين على لقاح كورونا في البلاد وصل إلى 25 مليون مواطن مصري.

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ولفت المصدر إلى أن "هناك توجيهات بالتوسع في مراكز تطعيم لقاح كورونا وتطعيم أكبر عدد من المواطنين المصريين، حيث أنه لن يدخل أي موظف جهة حكومية دون أخذ لقاح كورونا"، مشيرا إلى أنه في حال عدم أخذ اللقاح سيتم إجراء مسحة كل 3 أيام للاطمئنان.

وأضاف المصدر، لصحيفة "الوطن"، أن وزارة الصحة والسكان لم تسجل أي أعراض جانبية للحاصلين على لقاح كورونا، وكل ما تم تسجيله هو ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو احساس بالتعب والإرهاق وتكسير في العضلات و"لا صحة مرة أخرى لظهور أعراض جانبية خطيرة على متلقي اللقاح".

وتابع المصدر: "لا داع للقلق من أخذ لقاح كورونا، العالم كله أخذ اللقاح، حيث أنه كل مازاد عدد المطعمين بلقاح كورونا كل ما كان هناك حد من انتشار العدوى، واللقاحات كلها آمنة وفعّالة ومجانية لجميع المصريين وغير المصريين أيضا".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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