الإصابات اليومية بكورونا في روسيا عند أعلى مستوى منذ مطلع العام

الوكيل الاخباري- تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الثاني على التوالي عتبة الـ25 ألفا، مع رصد زيادة غير مسبوقة جديدة في عدد الوفيات الناجمة عن الوباء.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 25769 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 25219 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ الثاني من يناير الماضي.



ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (4294 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2463 حالة)، ومقاطعة موسكو (1646 حالة).



وارتفع عدد ضحايا كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 890 حالة وفاة (مقابل 886 وفاة أمس)، ما يمثل خامس قفزة غير مسبوقة في الحصيلة خلال الأسبوع الأخير.



وتماثل 15391 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.



وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و586536 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 209918 حالة وفاة، وستة ملايين و725965 حالة شفاء.



وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 193.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، منها 557 ألفا خلال آخر 24 ساعة.

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المصدر: روسيا اليوم