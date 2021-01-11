الصين .. ارتفاع واضح في إصابات كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الاثنين، تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 69 إصابة.

اضافة اعلان



وكانت السلطات في مقاطعة خبي أعلنت يوم الأحد أن الموجة الجديدة من تفشي مرض فيروس كورونا في المقاطعة الواقعة شمالي الصين، لم تصل إلى نقطة تحول حتى الآن، لافتة إلى أن خطر تزايد انتشار المرض ما زال قائما.



وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن 82 من أصل 85 إصابة محلية تم الإبلاغ عنها في مقاطعة خبي، فيما تم رصد 18 إصابة لدى أشخاص قادمين من الخارج.

وقد انتهت المقاطعة من إجراء اختبارات الحمض النووي لجميع سكان مدينة شيجياتشوانغ، ومدينة شينغتاي.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



