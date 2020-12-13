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الأحد، 13-12-2020 10:23 ص

كندا تتخطى حاجز 454 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء

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الوكيل الأإخباري-  تخطت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا، حاجز 454 ألف إصابة منذ بداية الوباء.

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وقالت السلطات الصحية الكندية في بيان اليوم الأحد، إن كندا سجلت حتى اليوم إجمالي 454852 إصابة بفيروس كورونا، تعافى منها 368474 مريضا، فيما بلغت حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس 13350 حالة.


وأوضح البيان أن المقاطعات الكندية الأربعة الكبرى كيبيك واونتاريو وألبرتا وبريتيش كولومبيا، سجلت اليوم 6134 إصابة جديدة .


وقد مددت حكومة أونتاريو جميع أوامر الطوارئ في المقاطعة حتى 20 كانون الثاني المقبل، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا .


وأكدت في بيان أن تمديد أوامر الطوارئ سيدعم التوصيل الآمن للرعاية الصحية والخدمات الحيوية الأخرى، حتى يتوفر لقاح كورونا على نطاق واسع.


وقالت إننا نستعد لتنفيذ برنامج تحصين آمن وفعال ومعالجة حالات الصحة العامة العاجلة حتى يتم تطعيم جميع سكان أونتاريو .


 




 

 


 

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