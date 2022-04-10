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الأحد، 10-04-2022 09:29 ص

الصين ترد بشدة على اتهامات أميركية بسبب فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- دافعت الصين عن إجراءاتها للحد من تفشي فيروس كورونا، وأعربت عن استيائها من اتهامات الولايات المتحدة، والتي وصفتها بأنها "لا أساس لها فيما يتعلق بسياسات الوباء الصينية، حتى مع استمرار انتشار الحالات في شنغهاي رغم الإغلاق الشامل للمدينة".

يأتي ذلك، فيما أبلغت شنغهاي عن تسجيل 24943 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد يوم السبت، وفقاً لما ذكرته الحكومة المحلية. ويمثل هذا أكثر من 5 أضعاف الرقم الذي شوهد في 28 مارس، عندما تم الإبلاغ عن 4477 إصابة حيث فرضت المدينة الإغلاق لأول مرة. وبلغ إجمالي الإصابات الجديدة في الصين يوم السبت 26355، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبها، طلبت وزارة الخارجية الأميركية من المواطنين الأميركيين إعادة النظر في السفر إلى الصين وتجنب زيارة النقاط الساخنة للفيروسات بما في ذلك شنغهاي بسبب ما تسميه "التطبيق المتعسف للقيود المفروضة على الفيروسات".

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