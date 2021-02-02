العثور على سلالة فيروس كورونا جديدة تشبه السلالة البريطانية في فيتنام

الوكيل الإخباري _ عثر الأطباء أثناء إجراء اختبارات، على سلالة جديدة لفيروس كورونا تشبه سلالة الفيروس البريطانية في فيتنام.





وكشفت قناة تلفزيونية رسمية في فيتنام، أنه أثناء عملية اختبار جماعي تجرى بسبب تفش جديد للمرض في منطقتي هايزيونغ وكوانغنين، تم العثور على سلالة الفيروس من طراز، “B 1.1.7” .



والجدير ذكره أنه تم العثور منذ عدة أيام العثور على السلالة الجنوب إفريقية لفيروس كورونا، في فيتنام .لدى الواصلين من الخارج.



ويذكر أن وزارة الصحة الفيتنامية دعت سكان البلاد إلى مساعدة أكثر حيوية في مكافحة انتشار كورونا. فيما بلغت اجمالي الإصابات في فيتنام 1650 شخص ، و حصيلة ضحايا الفيروس 35 شخص.

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المصدر : الإمارات نيوز



