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الثلاثاء، 13-04-2021 10:59 ص

العراق :أسوأ أسبوع منذ بدء جائحة كورونا

العراق


الوكيل الإخباري - شهد العراق الأسبوع الماضي، تسجيل أعلى رقم أسبوعي للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة، حسبما أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء.

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وكشفت وزارة الصحة العراقية في بيان عن تسجيل 51387 إصابة و250 وفاة خلال الأسبوع الماضي، ناتجة عن مضاعفات تفشي فيروس كورونا.


وقالت الوزارة إن هذا "نتيجة مباشرة لاستمرار التجمعات البشرية والاكتظاظ في المرافق العامة والخاصة، مع عدم الالتزام بارتداء الكمامات من قبل المواطنين".


ودعت الوزارة العراقيين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والمؤسسات الصحية الرسمية للحد من انتشار الوباء، حيث يشهد الوضع الوبائي "تطورا خطيرا" في الأيام الأخيرة، وذلك بارتفاع نسب الإصابات بمعدلات غير مسبوقة منذ بدء الجائحة، وفق البيان.


وقالت إن "استمرار التهاون بالإجراءات الوقائية وتجاهل قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وبيانات وزارة الصحة المتكررة سيؤدي إلى استمرار معدلات الإصابات والوفيات، الذي قد يؤدي إلى تهديد النظام الصحي الوطني بسبب حجم الإصابات التي تفوق قابلية المؤسسات الصحية على استيعابها والتعامل معها".


وأشارت إلى أن "البحوث العلمية في مختلف دول العالم تؤكد على ظهور مضاعفات طويلة الأمد بعد الإصابة بـ(كوفيد 19)، قد تؤدي إلى أمراض مزمنة وخطيرة، مما يجعل من الوباء تحديا صحيا خطيرا لصحة الإنسان وحياته".


وأكدت الوزارة على توفر مختلف أنواع اللقاحات في المؤسسات الصحية، وقالت إنها فعالة وآمنة ومعتمدة من قبل المؤسسات العلمية العالمية المعروفة ومنظمة الصحة العالمية، ودعت إلى تلقيه.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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