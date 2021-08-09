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الإثنين، 09-08-2021 11:35 ص

العراق على رأسها عربيا.. قائمة بأكثر الدول تضررا من كورونا

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الوكيل الإخباري- في إحصاء لها، كشفت وكالة "رويترز" عن آخر مستجدات فيروس كورونا، من حيث عدد الإصابات والوفيات، في عدة دول عربية وأجنبية.

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وأعلنت "رويترز" أن أكثر من 202.18 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، مشيرة إلى أن هذا الفيروس تسبب في وفاة 4 ملايين و442921 شخصا في العالم حتى الآن.

وفي التفاصيل، أوضحت الوكالة أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وكشف الإحصاء أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة دول العالم العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، بـ35.871.730 إصابة، ونشرت "رويترز" قائمة بأكثر 3 دول تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات، وهي الآتية: 

الولايات المتحدة: الإصابات: 35.871.730/ الوفيات: 614626. 

الهند: الإصابات: 31.934.455/ الوفيات: 427862.

البرازيل: الإصابات: 20.108.746/ الوفيات: 561762.

أما على صعيد الدول العربية، فقد تصدر العراق قائمة أكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتوزعت القائمة كالآتي:

العراق: الإصابات: 1.704.363/ الوفيات: 19146.

الأردن: الإصابات: 775782/ الوفيات: 10105.

الإمارات: الإصابات: 691554/ الوفيات: 1971. 

المغرب: الإصابات: 676683/ الوفيات: 10163.

تونس: الإصابات: 602757/ الوفيات: 20550.

لبنان: الإصابات: 568505/ الوفيات: 7932.

السعودية: الإصابات: 532785/ الوفيات: 8320.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإحصاء أجري وفقا للمعلومات الواردة لغاية الساعة 10 مساء بتوقيت غرينيتش من ليل أمس الأحد.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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