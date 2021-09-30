الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 03:09 م

المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تحث الحوامل على تلقي لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري- حثت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) النساء الحوامل أو المرضعات على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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وأظهرت البيانات أن لقاحات فيروس كورونا لا تزيد من خطر الإجهاض أو التشوهات الخلقية للجنين، وليس لها أي آثار سلبية على الخصوبة.

وبحسب الـCDC، فقد تم تطعيم 31 بالمائة فقط من الحوامل ضد كورونا، وتختلف معدلات التطعيم بشكل ملحوظ حسب العرق، مشيرة إلى 15.6% فقط من الحوامل من العرق الأسود غير اللاتيني حصلن على اللقاح، وهو أدنى مستوى بين التركيبة السكانية الأمريكية.

وأبلغت الوكالة عن 22 حالة وفاة مرتبطة بكورونا بين الحوامل في أغسطس، وهي أعلى نسبة في شهر واحد.

وقالت مديرة المراكز، روشيل والينسكي، في بيان إنه: "يمكن أن يكون الحمل وقتا خاصا ومرهقا، والحمل أثناء الجائحة يمثل مصدر قلق إضافي للعائلات. أنا أشجع بشدة النساء الحوامل، أو اللاتي يفكرن في الحمل على التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهن حول الفوائد الوقائية للقاح، للحفاظ على سلامة أطفالهن وأنفسهن".

 

المركز: روسيا اليوم

 

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