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الخميس، 02-09-2021 08:34 ص

دول جديدة تدخل قائمة أكثر 10 دول تضررا من كورونا

كورونا في العالم


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 218.3 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.5 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 218.365.768، وإجمالي الوفيات 4.542.429.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس ب642072 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 39.395.666
تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ581150 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 20.804.215.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 439020، وإجمالي إصابات 32.810.845.
وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ260503 وإجمالي إصابات 3.369.747.


وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 198295، وإجمالي إصابات 2.150.006.


وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 180781، وإجمالي إصابات 6.838.652.


وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 133676، وإجمالي إصابات 4.100.138.
وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 133066 وإجمالي إصابات 6.856.933.


وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 129290، وإجمالي إصابات 4.546.487.
تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 125016، وإجمالي إصابات 4.911.082.

 

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