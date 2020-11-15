الأحد 15-11-2020
الوكيل الاخباري

العايد: نتائج مبشرة تدعو للتفاؤل حول لقاح كورونا

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أسعار الذهب الأحد 15/11/2020

وفيات الأحد 15/11/2020

منخفـض قبرصـي يؤثــر على المملكة اليوم

انتهاء حظر التجول الشامل في المملكة

تعليق الدوام في تربية الرمثا وعدد من المدارس لتسجيل اصابات كورونا

مدير الحسين للسرطان يوضح للوكيل : استقبلنا 720 حالة خلال الحظر الشامل

الحموري للوكيل : 98 اصابة بكورونا في العناية الحثيثة

مسؤول ملف كورونا للوكيل : عدم الالتزام بالتعليمات أدى الى ارتفاع عدد الاصابات بكورونا




الأحد، 15-11-2020 09:44 ص

المكسيك تجتاز حاجز المليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

download


الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت إنها سجلت 5860 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و635 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و3253 إصابة و98259 وفاة.

اضافة اعلان

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المعلن، بحسب رويترز.

 

وأعلنت وزيرة الداخلية المكسيكية، أولغا سانشيز كورديرو، خلال اجتماع مع ممثلي الصناعة في البلاد الأسبوع الماضي، أن سلطات البلاد تتعلم من تجربة أوروبا وأجزاء أخرى من العالم للحد من تفشي وباء كورونا، لكنها لا تعتزم فرض تدابير قسرية أو عقوبات مالية ضد الذين لا يمتثلون للتدابير الصحية الإلزامية.


يشار إلى أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا المستجد في العالم، كما سجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.


يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5e63f8b51f4b6

سوريا: 4 وفيات و61 إصابة بفيروس كورونا

5fb0c9cc42360467185f3c31

الكشف عن ما يميز اللقاح الروسي ضد كورونا عن اللقاحات الأخرى

ن

الصين .. 13 إصابة جديدة بكورونا

من

صحيفة عالمية تكشف الاسم المرجح للقاح كورونا

ارج

الأرجنتين .. 262 وفاة جديدة بكورونا

لقاح

متى سيكون لقاح كورونا جاهزا ؟

أخبار متعلقة
file-20200625-190478-h0629s

نبأ سار .. الاتحاد الأوروبي يحدد موعد توزيع لقاح كورونا

52988016_101

شاهد .. التصور الأكثر دقة وحداثة لفيروس كورونا

GettyImages-1211936233-1160x770

لأول مرة.. روسيا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

نيكولاس مادورو. (رويترز)

رئيس فنزويلا يفجر مفاجأة: طورنا عقارا يقضي على كورونا بالكامل - فيديو

QJUX4A747ZBPJL3HYJFSRI52G4

الصحة العالمية تحذر من الشهور القادمة

277b77c2-ecb6-4e52-aa4b-7ae2df5de8f1

تصريح محبط.. هذه الأدوية غير فعالة ضد كورونا