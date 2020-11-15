المكسيك تجتاز حاجز المليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت إنها سجلت 5860 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و635 وفاة مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و3253 إصابة و98259 وفاة.

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وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المعلن، بحسب رويترز.

وأعلنت وزيرة الداخلية المكسيكية، أولغا سانشيز كورديرو، خلال اجتماع مع ممثلي الصناعة في البلاد الأسبوع الماضي، أن سلطات البلاد تتعلم من تجربة أوروبا وأجزاء أخرى من العالم للحد من تفشي وباء كورونا، لكنها لا تعتزم فرض تدابير قسرية أو عقوبات مالية ضد الذين لا يمتثلون للتدابير الصحية الإلزامية.



يشار إلى أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا المستجد في العالم، كما سجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.



يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.



المصدر : سبوتنك







