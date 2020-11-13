الهند تسجل 547 وفاة و 44879 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 128668 حالة، إثر تسجيل 547 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

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وأظهرت بيانات الوزارة التي نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، تسجيل 44879 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى ثمانية ملايين و 728795 حالة، منها 484547 حالة نشطة، فيما تعافى 8 ملايين و 115580 شخصا.



--(بترا)

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