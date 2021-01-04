اليابان تسجل 3324 اصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري -

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سجلت اليابان اليوم الاثنين 3324 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 الساعة الاخيرة .وتعهد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين دراسة إمكانية إعلان حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث محافظات مجاورة بعد التشاور مع الخبراء مشيرا الى ان الحكومة ستطلب تخفيض ساعات الخدمة في المطاعم والحانات لغاية الساعة الثامنة ليلاً وتعزيز مراقبة الحدود.وقال سوغا ان الحكومة ستفرض على المواطنين والشركات تنفيذ الإجراءات الجديدة ومعاقبة من ينتهكها اضافة إلى تقديم مساعدات إضافية للأعمال التي قد تتأثر سلباً.واعرب سوغا عن امله ان تبدأ حكومة بلاده بحملات التطعيم في نهاية الشهر المقبل مؤكدا انه سيتلقى اللقاح شخصياً.