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السبت، 27-03-2021 03:20 م

اليونان تدرس إنتاج لقاح سبوتنيك V

سبوتنك
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "تانيا"، في عددها الصادر يوم السبت، إن اليونان تعتزم إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد داخل أراضيها، وتبحث ذلك مع منتجي لقاحات Moderna و"سبوتنيك V".

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وذكرت الصحيفة، أن اليونان بدأت إجراءات للحصول على إحدى براءات الاختراع لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19.


وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة: "في هذا الاتجاه تجري بالفعل اتصالات ومناقشات مبدئية، مع شركات الأدوية الأجنبية من أجل تدقيق آفاق التعاون في إنتاج اللقاحات في بلادنا".


ونوهت الصحيفة، بأن اليونان تركز اهتمامها على شركة "موديرنا"، وكذلك على الشركة الروسية التي تنتج "سبوتنيك V".


وذكرت الصحيفة، أن العقبة الرئيسية تكمن في تكلفة الإنتاج - فهي تتطلب ما بين 100 و 200 مليون يورو، وكذلك يجب الاتفاق مع الشركات - صاحبة براءات الاختراع، وكذلك يجب أن تلبي اللقاحات بعض الشروط الصارمة التي تضمن سلامتها .


وقد يكون الحل، في إنشاء كونسورتيوم من الشركات اليونانية التي ستتولى بشكل مشترك تنفيذ هذا المشروع، الذي يتطلب الاستثمار والذي تشتد الحاجة إليه. وهذا المشروع، يتطلب بالإضافة إلى الاستثمارات المالية، عددا كبيرا من الموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا.



 




 

 


 

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