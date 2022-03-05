السبت 05-03-2022
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السبت، 05-03-2022 01:45 م

انخفاض عدد الإصابات اليومية بكورونا في روسيا إلى أقل من 87 ألفا

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الوكيل الاخباري- سجلت السلطات الصحية 86769 إصابة و750 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، بعد حصيلة سابقة بلغت 89174 إصابة و776 وفاة.

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وبلغ عدد الحالات الجديدة التي تطلبت تلقي العلاج بالمستشفى 9295.

ويعود أكبر عدد من الإصابات اليومية بكورونا إلى مقاطعة سفيردلوفسك (4802 حالة) ومقاطعة سامارا (3576 حالة) ومدينة سان بطرسبورغ (3481 حالة).

وتماثل 155725 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 160507 مريضا في اليوم السابق.

بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في روسيا منذ بداية الجائحة إلى 16 مليونا و861793 حالة، منها 355537 حالة وفاة و14 مليونا و418916 حالة شفاء.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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