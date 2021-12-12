بريطانيا تتخذ تدابير إضافية لمكافحة تفشي متحور أوميكرون

الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، عن اتخاذ تدابير إضافية لمكافحة تفشي متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا، من بينها توسيع حملة إعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة للفيروس إلى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الثلاثين عامًا اعتباراً من يوم غد.



وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إنه سيُطلب اعتباراً من الثلاثاء المقبل من الأشخاص المطعمين بالكامل والمخالطين لمصابين بفيروس كورونا إجراء فحوص المستضدات السريعة يوميا على مدى سبعة أيام، فيما سينبغي على الأشخاص غير المطعمين الذين خالطوا مصابين الخضوع لعزل لعشرة أيام.

اضافة اعلان