الإثنين 18-10-2021
الوكيل الاخباري

بريطانيا ترصد أكبر عدد للإصابات الجديدة بكورونا منذ 17 يوليو

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الإثنين، 18-10-2021 08:21 م

بريطانيا ترصد أكبر عدد للإصابات الجديدة بكورونا منذ 17 يوليو

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الوكيل الاخباري- سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، أكبر حصيلة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" منذ أواسط يوليو، حيث تجاوز هذا المؤشر 49 ألف حالة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 49156، مقارنة مع 43275 السبت و45140 الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 8.498 مليون حالة.

وهذه الحصيلة هي الأعلى للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا منذ 17 يوليو حينما تم رصد 54183 حالة.

ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 45 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 148 السبت و57 الأحد، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 138629 شخصا.

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند، لكنهما استقرا خلال الأسابيع الأخيرة.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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