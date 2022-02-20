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الأحد، 20-02-2022 07:34 ص

بريطانيا تعلن خططا لإلغاء قوانين العزل الذاتي لمرض كورونا

عزل


الوكيل الإخباري - قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم السبت إن جونسون ينوي إماطة اللثام هذا الأسبوع عن خطط لإلغاء ضرورة العزل الذاتي المصابين بفيروس كوفيد -19.

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وستصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص الذين يُعرف إصابتهم بكوفيد-19 باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية، في خطوة يرى كثير من مستشاريه الصحيين أنها محفوفة بالمخاطر.


وسيقدم جونسون أيضا قدرا أكبر من التفاصيل حول كيفية حماية بريطانيا من السلالات المقبلة من فيروس كورونا من خلال المراقبة المستمرة، وسط تقارير تفيد بأن الحكومة تريد إنهاء الاختبارات المجانية وتقليص دراسات الصحة العامة، وفقا لرويترز.

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

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