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الخميس، 03-02-2022 07:02 ص

أكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

كورونا


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 384 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.7 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 384.410.210، وإجمالي الوفيات 5.699.273 .


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ894.174 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 75.665.937.
تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ629.301 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 25.820.745.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات  497.975 وإجمالي إصابات 41.630.885


وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ325.986 وإجمالي إصابات 11.936.064. 


وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 306.920 وإجمالي إصابات 4.985.689.
وسادسا البيرو بإجمالي وفيات205.985 وإجمالي إصابات 3.262.165.


وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 157.938 وإجمالي إصابات 17.631.392.
وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 147.320 وإجمالي إصابات 11.235.745
وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.320 وإجمالي إصابات 4.353.370.


تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا بإجمالي وفيات 134.781 وإجمالي إصابات 5.916.825.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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