بريطانيا تفرض اختبار كورونا على قادميها

الوكيل الإخباري - اشترطت بريطانيا، خضوع جميع المسافرين القادمين إلى أراضيها لفحص فيروس كورونا قبل 72 ساعة من مغادرتهم، تكون نتيجته سلبية.

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وقالت وزارة النقل البريطانية في بيان اليوم الجمعة: على المسافرين القيام بملء نموذج لتحديد موقع الراكب، وعلى القادمين من دول خارج قائمة ممرات السفر الآمنة التي حددتها الحكومة ، أن يعزلوا أنفسهم لمدة 10 أيام.

وأوضحت الوزارة أن إجراء الفحص جاء استجابة للتغيرات الملحوظة لانتقال الفيروس في بريطانيا وفي أنحاء العالم.



واضاف البيان أنه سيتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 جنيه استرليني لمن يصلون بدون إثبات خضوعهم للفحص.

المصدر : بترا

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