السبت 08-01-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

286 حادث سير في الأردن خلال 24 ساعة

3 مجمعات تجارية بـ4 ملايين دينار في عمان

الخارجية تنفي أنباء انقطاع الاتصال مع دبلوماسي أردني في كازاخستان

داوود حنانيا يدعو لإعطاء الجرعة الرابعة باسرع وقت

الإقتصاد الرقمي والريادة تعلن عن برنامج لدعم الرواتب - تفاصيل

تنويه من وزارة الصحة لمتلقي لقاح جونسون آند جونسون

الخارجية: القائم بالأعمال القنصلية في كازاخستان بخير

"العربية للطاقة المتجددة": الأردن من أوائل الدول في التحول الطاقي

الصفدي يلتقي مع وزير الدفاع الألماني

السبت، 08-01-2022 01:45 م

بريطانيا تنشر قوات عسكرية لمساعدة مستشفيات لندن المكتظة بإصابات كورونا

20220107_114241-736lihguvpzpytezoprh88osjwi751xwgvwedv0tz9v


الوكيل الإخباري-نشرت السلطات البريطانية قوات عسكرية لمساعدة المستشفيات في لندن على التعامل مع ارتفاع أعداد المصابين بكورونا، وسط إصابة عدد كبير من العاملين الصحيين بمتحور "أوميكرون".

اضافة اعلان

 

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه "من بين 200 من الأفراد العسكريين المعنيين، هناك 40 طبيبا سيساعدون موظفي هيئة الرعاية الصحية NHS، في رعاية المرضى، مبينة أن الـ160 فردا الآخرين، الذين لم يتلقوا أي تدريب طبي، سيقومون بفحص المرضى والتأكد من الحفاظ على المخزونات الطبية وإجراء الفحوصات الأساسية".


يأتي هذا الإعلان بعد يومين من تصريح رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنه يأمل في أن تتمكن إنجلترا من "تجاوز" الموجة الحالية من كوفيد-19 دون مزيد من القيود، لكنه اعترف بأن المستشفيات ومقدمي الخدمات الصحية سيشعرون بالإرهاق، وسط انتشار متحور "أوميكرون".


هذا وسجلت بريطانيا يوم أمس الخميس، 179756 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأظهرت البيانات أنه يوجد اليوم 17988 مريضا مصابين بكورونا في المستشفيات، ارتفاعا من 15659 في اليوم السابق.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
covid-19-test-tube-GettyImages-1286737238-800x450

الإمارات تسجل أكثر من 2600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Screen_Shot_2021-07-03_at_12.29.12

56 الف اصابة جديدة بكورونا في المانيا

the-researchers-say-additional-research-is-necessary-to-determine-how-the-cytokines-are-contributing-to-covid-19-outcomes-

16.5 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

istockphoto-1220397974-170667a

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في كازاخستان بأكثر من الضعف

كورونا

أكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

الهند

الهند.. أعلى عدد إصابات بكورونا منذ 7 أشهر

أخبار متعلقة
كورونا

بريطانيا تسجل 150 وفاة و 59610 إصابات بفيروس كورونا

كورونا 4

بريطانيا تسجل 38 وفاة و 54661 إصابة بفيروس كورونا

czoxOTQ6Imh0dHBzOi8vd3d3LnRoYXFmbnkuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzExL9ij2KjYsdiyLdij2LnYsdin2LYt2YXYqtit2YjYsS3ZgdmK2LHZiNizLdmD2YjYsdmI2YbYpy3Yp9mE2KzYr9mK2K8t2KPZiNmF2YrZg9ix2YjZhi1PbWljcm9uLUIxLjEu

وزير الصحة البريطاني: أوميكرون يمثل 40 بالمئة من إصابات كورونا في لندن

كورونا في العالم

بريطانيا تسجل 52 وفاة و 48854 إصابة بفيروس كورونا

كورونا متحور

132 وفاة و54073 إصابة جديدة بـ كورونا في بريطانيا

بريطانيا

بريطانيا تسجل 120 وفاة و 58194 إصابة بكورونا