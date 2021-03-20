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السبت، 20-03-2021 07:30 م

5587 إصابة

بريطانيا .. 96 وفاة جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 5587 إصابة و96 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5587، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4291271 حالة.


ويشهد مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا تقلبات حيث وصل يوم 17 مارس إلى مستوى 5758 حالة، وفي 18 مارس إلى 6303، وفي 19 مارس 4802.
وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 96 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 126122 شخصا.


وبلغ مؤشر الوفيات جراء فيروس كورونا في بريطانيا يوم 17 مارس 141 حالة، وفي 18 مارس 95، وفي 19 مارس 101.


كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 26.9 مليون شخص.


وتعتبر بريطانيا عالميا الدولة الـ5 من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 أيضا من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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