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الخميس، 11-03-2021 09:38 م

بعد جلطات دموية.. إيطاليا والنرويج والدنمارك تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

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الوكيل الاخباري - بعد الدنمارك، أوقفت النرويج، ثم إيطاليا، تطعيم مواطنيها بلقاح كورونا من شركة "أسترازينيكا".

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وجاء في بيان رسمي صادر عن وكالة الأدوية الإيطالية (إيفا): "صحيح، في حالة إيطاليا، نحن نتحدث عن فرض حظر على مجموعة معينة من الأدوية".


مشيرة: اعترفوا بأنهم أخذوا البيانات المتعلقة بمضاعفات معينة بعد التطعيم على محمل الجد، لكن الخبراء لم يكتشفوا بعد ما إذا كانت هناك صلة مباشرة بينها.


وفي الدنمارك، سبب التطعيم "المجمد" بعقار سويدي بريطاني بعدة حالات من جلطات الدم، أدت إحداها إلى الوفاة. في وقت لاحق، اتخذت السلطات النرويجية نفس القرار، على الرغم من أنها سمحت بالأمس فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بحقن هذا اللقاح.


في غضون ذلك، أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أنها على علم بـ 30 حالة من حالات الانصمام الخثاري بين 5 ملايين مواطن تم تطعيمهم باستخدام "أسترازينيكا"، بما في ذلك حالة قاتلة في الدنمارك.


واعتبرت الهيئة التنظيمية هذه النسبة عادية وأوصت دول الاتحاد الأوروبي "بمواصلة التطعيم أثناء الإجراءات". وقالت الوكالة في بيان خاص "فوائد التطعيم ما زالت تفوق المخاطر".

 

سبوتنيك

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