الخميس 18-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأرصاد تكشف آخر تطورات المنخفض الجوي

رجال الأمن .. يصافحون المطر بانتمائهم

الأمانة: إغلاق جسر المدينة الرياضية احترازيا

استمرار عمل دائرة المسالخ الخميس

الكرك تكتسي بالثلوج

إعادة فتح طريق رأس النقب

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الأمن للأردنيين : لا تخرجوا من المنازل

وفيات الخميس 18/2/2021

وزير الأشغال يوعز باستخدام الملح تجنبًا لتشكل الانجماد

الخميس، 18-02-2021 11:28 ص

بدء تجربة فريدة من نوعها حول فيروس كورونا !

1-1368954


الوكيل الاخباري - بدأت مدينة سيرانا البرازيلية، يوم امس الأربعاء، تحصين جميع سكانها البالغين، في أول تجربة تطعيم إكلينيكية جماعية في واحدة من أكثر البلدان تضررا في العالم من جائحة فيروس كورونا.

اضافة اعلان

ستسمح الحملة الطموحة لتطعيم 30 ألفا من سكان المدينة البالغ عددهم 50 ألفا للسلطات بتحليل تأثير التحصين على الوباء، التي عصفت موجته الثانية بالبلاد التي يبلغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

 

وقال حاكم ولاية ساو باولو، جواو دوريا، في مؤتمر صحفي في سيرانا قبل بدء الحملة إن "هذه الدراسة فريدة من نوعها في العالم".


باستثناء النساء الحوامل والمرضعات والمرضى، سيحصل كل شخص بالغ في المدينة التي تبعد 300 كيلومتر (190 ميلاً) من ساو باولو على جرعتين من لقاح "كورونافاك" في غضون شهرين. تم إطلاق المبادرة من قبل معهد بوتانتان تحت رعاية ولاية ساو باولو.


يقوم المعهد بإنتاج لقاح "كورونافاك" الذي طورته شركة "سينوفاك" الصينية والذي حصل إلى جانب لقاح "أسترازينيكا" على ترخيص للاستخدام في البرازيل.


وقال ريكاردو بالاسيوس، مدير الدراسات السريرية في بوتانتان: "إنه ليس تطعيما جماعيا بسيطا. الهدف من الدراسة هو معرفة مدى فعالية التطعيم في المجتمع ومع ذلك لتحديد الفعالية الجماعية لتطعيم الأفراد". تم تخصيص نحو 60 ألف جرعة من اللقاح للحملة.


فيما قال إدسون خوسيه فيليكس (81 عاما): "لا أطيق الانتظار لتقبيل أحفادي"، بعدما أصبح أحد أوائل الأشخاص الذين تلقوا لقاحا في فصل دراسي أفرغه الوباء.


تأمل السلطات الصحية في دراسة معدل انتقال الفيروس بين السكان المحصنين، وكيف تتصرف السلالات الجديدة، وعدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى التطعيم لمنع انتشار الفيروس، والأثر الاقتصادي لهذه الدراسة.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
56002369_101

بريطانيا.. تراجع الإصابات بفيروس كورونا بمقدار الثلثين منذ يناير

من

روسيا تسجل أقل من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

000_1PX4YI-2-1024x682

منظمة الصحة العالمية تزف خبر ا مُفرحا بشأن فيروس كورونا

93844

تعليق حملة التطعيم ضد كورونا في اليونان بسبب العاصفة الثلجية- فيديو

602d414a4236046471696528

رصد سلالة نادرة من كورونا للمرة الأولى في إيطاليا

اسعاف-فلسطيني-1

فلسطين .. 8 وفيات جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
بيل

غيتس يرد على اتهامه بضلوعه في ظهور كورونا

جزائر

روسيا .. شحنات إضافية من لقاح سبوتنيك V إلى الجزائر

22084ca3-23b8-47fc-9ba2-bce70945a3a1_16x9_1200x676

6 أسابيع أم 12؟.. خبراء يكشفون المدة المثالية بين جرعتي لقاح فايزر

روس

منذ نحو 3 أشهر.. روسيا تسجل أقل حصيلة يومية من مصابي كورونا

105-7-730x438

روسيا : نجاح اللقاح الروسي في محاربة جميع سلالات كورونا

1262073

موسكو تعلن تخفيف القيود المتبعة بسبب كورونا