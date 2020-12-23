بعد ظهور إصابات فيها.. القطبية الجنوبية تفقد لقب القارة الخالية من كورونا

الوكيل الاخباري - بعد أن ظلت القارة الوحيدة الخالية من جائحة كورونا حتى وقت قريب، انتقل فيروس كورونا المستجد إلى القارة القطبية الجنوبية.

اضافة اعلان



وذكر موقع "بي بي سي" أن الجيش التشيلي أعلن إصابة 36 شخصا بالفيروس، في القارة شبه الجزيرة.



وأوضح أن الإصابات وقعت في محطة أبحاث "برناردو أوهيغينز"، التي يديرها في القارة.



وبحسب الموقع فقد جرى إخلاء جميع المصابين وهم 26 عسكريا و10 عمال صيانة، إلى تشيلي.



وقبل أيام، أعلنت البحرية التشيلية، اكتشاف 3 إصابات بفيروس كورونا، داخل سفينة، كانت تنقل إمدادات وأفرادا إلى المحطة.



وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، انتقلت السفينة "سارجنتو ألديا" إلى محطة الأبحاث، وفي العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، غادرت متجهة إلى تشيلي.



يذكر أن محطة أبحاث "برناردو أوهيغينز"، إحدى أربع قواعد دائمة، مملوكة لدولة تشيلي في القطب الجنوبي، ويتولى الجيش إدارتها.



ووفقا للإحصاءات فقد سجلت تشيلي أكثر من 585 ألف حالة إصابة مؤكدة، بفيروس كورونا، وبذلك تصبح سادس أكثر دول أمريكا اللاتينية، تضررا من جائحة كورونا.



وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت هيئة المسح البريطانية تخفيض أبحاثها في القارة القطبية الجنوبية، بسبب فيروس كورونا.







المصدر : سبوتنك



