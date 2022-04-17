بعد فشل الجرعة 4 في معركة أوميكرون.. لقاحات تعطى الضوء الأخضر

الوكيل الاخباري- حصلت لقاحات صينية مرشحة لاستهداف متغير أوميكرون من فيروس كوفيد-19، طورتها شركة تابعة لـ Sinopharm وأخرى لـ Sinovac Biotech، على الموافقة لبدء التجارب السريرية في هونغ كونغ.



ويتسابق العلماء في جميع أنحاء العالم لدراسة اللقاحات المُحسَّنة ضد أوميكرون، حيث أشارت البيانات إلى أن الأجسام المضادة التي تنتجها اللقاحات القائمة على السلالات القديمة تظهر نشاطًا أضعف لتحييد المتغير ذي القابلية العالية للانتقال.



قالت الشركتان في بيانين، إن لقاحين مرشحَين من وحدات مجموعة China National Biotec Group (CNBG) التابعة لسينوفارم، وآخر من Sinovac، تحتوي على فيروس كورونا غير نشط أو "مقتول"، وفق التقنية ذاتها التي تقوم عليها اللقاحات التي توفرها الشركات في الصين وخارجها، وفق ما نقلته "رويترز".

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