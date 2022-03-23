الأربعاء 23-03-2022
الوكيل الاخباري

توقعات بارتفاع الطلب على الحلويات 50% مع نتائج الانتخابات

مراكز التطعيم ضد كورونا اليوم الاربعاء - أسماء

وفد من البنك الدولي يزور المملكة لبحث سبل رفع الدعم

فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق في الكرك - أسماء

إعلان النتائج النهائية للمجالس البلدية والمحافظات ظهر الأربعاء

أسعار الذهب محليا

وفيات الأربعاء 23-3-2022

الكوفحي يحصل على أعلى أصوات بالأردن

الضمان: اطلاق المرحلة الاولى من خطة التعامل مع ارتفاع الاسعار

المستقلة للانتخاب: نسبة المشاركة في الانتخابات مرضية

الأربعاء، 23-03-2022 10:41 ص

الحكومة السورية تقر إجراءات جديدة بشأن لقاح كورونا

6239dce54c59b74b8a54ee7f


الوكيل الاخباري- قررت الحكومة السورية منح مهلة لجميع العاملين في الدولة للمبادرة إلى تلقي لقاح كورونا، أو إبراز وثيقة رسمية تبين أن العامل غير مصاب به، وأصدرت الداخلية السورية تعميما بهذا الخصوص.

وأعلنت رئاسة الوزراء أن المجلس طلب خلال جلسة اليوم، من جميع الوزارات العمل مع وزارة الصحة للانتهاء من إعطاء اللقاح للعاملين في الجهات العامة بالسرعة القصوى بما يسهم بكسر حلقة العدوى ويحقق السلامة العامة.

وكانت وزارة الداخلية السورية أصدرت تعليمات جديدة بخصوص تلقي لقاح كورونا، قضت بإلزام تلقيه على بعض العاملين والمراجعين للجهات التابعة للوزارة.

وفي تعميم وجهته إلى عدد من الإدارات التابعة لها، طلبت الوزارة إبلاغ العاملين الذين لم يتلقوا اللقاح إلى مراجعة إدارة الخدمات الطبية، لتلقي اللقاح خلال 15 يوماً، على أن تتم موافاة الوزارة بأسماء الذين لم يبادروا إلى ذلك، "ليتم نقلهم إلى وحدات ليس للعاملين فيها احتكاك مع المراجعين.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
623a610e42360477124ba242

هيلاري كلينتون تعلن إصابتها بفيروس كورونا

623a4b4b4c59b7467733d1a6

فرنسا تسجل أكبر قفزة في إصابات كورونا منذ بداية فبراير

منظمة الصحة 2

الصحة العالمية تنتقد: بعض الدول استعجلت رفع التدابير

1440x810_cmsv2_50f8aa94-881b-59fa-8586-c3cc097ad425-6561148

الصحة العالمية: حالات الإصابة بكورونا تعاود الارتفاع بدول أوروبية رفعت القيود

1368945

توجه للطبيب فوراً إذا استمرت بعد 3 شهور.. 3 أعراض خطيرة لكوفيد

62398e8c4236041d3e315163

روسيا تسجل تحسنا ملحوظا في وضع كورونا مع تراجع عدد الإصابات

أخبار متعلقة
roQwD

غزة تسجل 6 وفيات و315 إصابة بكورونا

0219cd45-766b-45c4-a109-886170634d3c

فلسطين: 12 وفاة و1256 إصابة جديدة بفيروس كورونا

e37534c7-f490-4686-874c-b83f1f54ce2b

فلسطين: 10 وفيات و1057 إصابة بكورونا و3341 حالة تعافٍ

62196d224236047d66552cfb

مصر تسجل 30 وفاة و1811 إصابة جديدة بكورونا

thumbs_b_c_e231a72d235c9dc99c0705625659161b

قطر: تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

62135f704c59b758d275c1d7

السعودية تكشف حصيلة الإصابات اليومية بكورونا