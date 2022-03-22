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الثلاثاء، 22-03-2022 09:32 ص

مركز الإحصاء الخليجي يكشف عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة بدول الخليج

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الوكيل الاخباري - أعلن مركز الإحصاء الخليجي عن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون والتي تجاوزت 111 مليون، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 97.7%.

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وأوضح مركز الإحصاء في تغريدة عبر "تويتر"، أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 3.556.983 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3.485.116 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20.275 حالة.

وأشار مركز الإحصاء، إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ 111.477.413، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.7%، وفي دول الخليج مجتمعة 98%.

من جانبها أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 62,387,427 جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات في المملكة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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