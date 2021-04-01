الخميس 01-04-2021
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الخميس، 01-04-2021 03:21 م

35251 إصابة

بولندا تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا

بولندا


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة البولندية اليوم رقما قياسيا بلغ 35251 حالة إصابة جديدة بكورونا، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثالثة من الوباء دفع خدماتها الصحية إلى حدودها القصوى.

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وأوضح المسؤولون في بولندا، قبل أيام أن هذه "الموجة الثالثة" من الوباء مدفوعة بنوع الفيروس شديد العدوى الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا، والذي يسبب الآن معظم حالات الإصابة الجديدة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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