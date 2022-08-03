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الأربعاء، 03-08-2022 10:31 ص

روسيا.. السلطات الصحية تحذر من ازدياد خطر الإصابة بعدوى كوفيد في البلاد

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الوكيل الإخباري - قالت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، إن خطر الإصابة بفيروس كورونا، ازداد مع ظهور أنواع جديدة من متحور "أوميكرون" في هذا الصيف.

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 وشددت الهيئة على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالعدوى. 

وقبل ذلك نصحت الهيئة المواطنين، من الفئات المعرضة للخطر بارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام للحد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

 

ونصحت الهيئة، المواطنين عند الشعور بتوعك، بتجنب الاتصال بالآخرين، حتى إذا كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية. وحذرت الهيئة من مغبة ممارسة العلاج الذاتي في المنزل عند ظهور أعراض المرض، وشددت على ضرورة طلب المساعدة الطبية – الاتصال بالطبيب مع البقاء في المنزل واتباع توصياته. بالإضافة إلى ذلك، لمنع انتشار فيروس كورونا، يوصى بتهوية المكان بانتظام، ويفضل أن يكون ذلك لمدة 30 دقيقة، وغسل اليدين بالماء والصابون.

ونصحت الهيئة كذلك، باللجوء إلى التطعيم، وأوصت بالتطعيم كل ستة أشهر.


روسيا اليوم 

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