تركيا.. 98 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 98 وفاة و8636 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 26998، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2548195.

وتشهد تركيا تراجعا في معدلات الوفيات اليومية بفيروس كورونا، مع استقرار معدلات الإصابات بالفيروس، وازدياد المتعافين منه.





وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 103 وفيات و8103 إصابات بالفيروس.

المصدر : روسيا اليوم

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