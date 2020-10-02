تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في الصين

الوكيل الاخباري - اعلنت الصين اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي سجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان



وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة في تقريرها اليومي، إن البر الرئيسي الصيني لم يسجل أية إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا، مشيرة الى ان 10 إصابات مؤكدة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني.



وخرج 7 مرضى مصابين بكوفيد-19 من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء في البر الرئيسي الصيني خلال 24 ساعة الماضية.



وحتى نهاية يوم الخميس، تم تسجيل 2875 حالة وافدة مصابة بكوفيد-19 في البر الرئيسي، منها 2686 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم و 189 شخصا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم شخص في حالة خطيرة. ولم يتم تسجيل أية حالات وفاة بين الحالات الوافدة.



وبحلول الاول من تشرين الاول، سجل البر الرئيسي الصيني ما إجماله 85424 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، من بينها 189 شخصا لا يزالون يتلقون العلاج الطبي.



وقالت اللجنة إن ما إجماله 80601 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم، فيما توفي 4634 شخصا بسبب المرض في البر الرئيسي الصيني.



وأضافت أنه توجد حاليا ثلاث حالات مشتبه في إصابتها بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، في حين لا يزال 7424 مخالطا للمصابين يخضعون للملاحظة الطبية.



وفي يوم الخميس أيضا، تم تسجيل 33 حالة جديدة بدون أعراض، وجميعها وافدة من خارج البر الرئيسي، بينما لم يتم تسجيل إعادة تصنيف الحالة بدون أعراض كحالة إصابة مؤكدة.



وقالت اللجنة إن 377 حالة بدون أعراض، من ضمنها 375 حالة وافدة من خارج البر الرئيسي، لا تزال تحت الملاحظة الطبية.



ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني حتى اليوم 85424 اصابة وعدد الوفيات 4634.



--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





