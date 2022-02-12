تشديد الإجراءات في غزة لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا

الوكيل الاخباري- قررت وزارة الصحة في قطاع غزة وقف العمليات الجراحية المجدولة في المستشفيات والإبقاء على العمليات الطارئة وعمليات إنقاذ الحياة، في إطار الاستعداد والاستنفار لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا.

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كما قررت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، وقف جميع أنواع الإجازات للموظفين، مشيرة إلى أن خلية الأزمة في الوزارة تتابع الزيادة المضطردة في الحالات التي تحتاج رعاية صحية والتي تشكل ضغطا على المنظومة الصحية.



وأكدت أنها تعمل على زيادة السعة السريرية للحالات التي تحتاج رعاية صحية وخاصة في العنايات المركزة لتحقيق الاستجابة المطلوبة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في حالات الدخول للمستشفيات.



وشددت وزارة الصحة على منع زيارات المرضى في المستشفيات والسماح بمرافق واحد فقط عند الضرورة، مشيرة إلى أن غالبية الحالات الخطيرة والحرجة وكذلك الوفيات خلال هذه الموجة هم من غير المطعمين.

بترا