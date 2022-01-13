الخميس 13-01-2022
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الكويت تسجل 4883 إصابة بكورونا خلال يوم

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الخميس، 13-01-2022 04:27 م

الكويت تسجل 4883 إصابة بكورونا خلال يوم

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 4883 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 451430 إصابة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة عبد الله السند، إنه "تم تسجيل 792 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 416400"، مبينا أن "نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 92.2%".

وأضاف: "تم تسجل حالة وفاة جراء مضاعفات الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2474 حالة وفاة".

وذكر أن "عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة، بلغ 17 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة 32556 حالة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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