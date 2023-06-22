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الخميس، 22-06-2023 11:56 ص

تفاصيل جديدة تعزز فرضية التسرّب المخبري لفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - قال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الباحثين الصينيين الثلاثة الذين أُصيبوا بمرض غير معروف خلال التفشي الأول لفيروس "كوفيد-19"، كان بينهم عالم بارز يعمل على مشروعات بحثية عن فيروس كورونا موّلتها حكومة الولايات المتحدة.

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وذكرت الصحيفة الأميركية في تقرير، يوم الثلاثاء، أن هوية ودور الباحثين كانا جزءاً من معلومات استخباراتية، استشهد بها مؤيدو الرأي القائل إن الجائحة انتشرت نتيجة تسرّب مخبري، على الرغم من أن طبيعة مرضهم لم تُحدد بعد بشكل قاطع.


وأفادت تقارير استخباراتية أميركية بأن "بن هو"، وهو عالم في معهد ووهان لأبحاث الفيروسات أجرى أبحاثاً مختبرية حول الطريقة التي تصيب بها فيروسات كورونا البشر، كان واحداً من الباحثين الذين أُصيبوا بالمرض في نوفمبر 2019، وعانوا من أعراض وصفها مسؤولون أميركيون بأنها مشابهة لأعراض "كوفيد-19" أو الأمراض الموسمية. ولم يتوفى أي من الباحثين نتيجة الإصابة بالمرض.


وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على بداية الجائحة، التي تسببت في وفاة ما يقرب من 7 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، لا يزال منشأ الفيروس موضع نقاش، كانت له تداعيات على العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والسلامة البيولوجية في العالم، وممارسات البحث الدولية.

 

الشرق

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