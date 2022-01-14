الجمعة 14-01-2022
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الجمعة، 14-01-2022 06:00 م

تقرير يكشف عن إحصائية كورونا في دول الخليج

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الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في دول الخليج مليونين و 744531 إصابة، حتى مساء أمس الخميس، بحسب تقرير المركز الإحصائي الخليجي حول إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية لدول مجلس التعاون الخليجي .

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وبين المركز في تغريدة له على حسابه الرسمي في (تويتر) اليوم الجمعة، أن إجمالي حالات التعافي بلغ مليونين و 564269 حالة، و إجمالي حالات الوفاة بلغ 19696 حالة.


ووفق المركز، بلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في قطر 7ر87 %، و الامارات 1ر95 % والكويت 2ر92 % والبحرين 1ر94 % وفي السعودية 7ر92 % فيما سجلت سلطنة عُمان أعلى نسبة تعافى، بنسبة 1ر97 % .


 وكشف المركز أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول التعاون قد تجاوزت 5ر98 مليون جرعة.


 




 

 


 

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