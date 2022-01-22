جونز هوبكنز: 9.7 مليار لقاح تم إعطاؤها على مستوى العالم وأكثر من 347 مليون إصابة

الوكيل الاخباري - أظهر آخر تعديل لإحصائيات كورونا على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية مساء اليوم السبت، أن إجمالي عدد لقاحات كورونا التي تم إعطاؤها في العالم حتى الآن بلغ 779ر9 مليار جرعة.
وبحسب الموقع، بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس، أكثر من 347 مليون إصابة، فيما تجاوز إجمالي عدد الوفيات 588ر5 مليون وفاة.
وبحسب البيانات التي ادرجتها الجامعة على موقعها الرسمي، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول من حيث عدد الإصابات، حيث بلغت 2ر70 مليون إصابة، تليها الهند التي سجلت 9ر38 مليون إصابة، فيما احتلت البرازيل المركز الثالث بأكثر من 7ر23 مليون إصابة.