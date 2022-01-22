جونز هوبكنز: 9.7 مليار لقاح تم إعطاؤها على مستوى العالم وأكثر من 347 مليون إصابة

الوكيل الاخباري - أظهر آخر تعديل لإحصائيات كورونا على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية مساء اليوم السبت، أن إجمالي عدد لقاحات كورونا التي تم إعطاؤها في العالم حتى الآن بلغ 779ر9 مليار جرعة.

وبحسب الموقع، بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس، أكثر من 347 مليون إصابة، فيما تجاوز إجمالي عدد الوفيات 588ر5 مليون وفاة.