الأحد 23-01-2022
الوكيل الاخباري

مرصد الزلازل : لا هزة أرضية جديدة في اربد

العلوم الإسلامية: تأجيل امتحانات مقررة الاثنين لإشعار آخر

المالية النيابية: لا نية لدى منطقة العقبة الخاصة لضبط النفقات أو الحد من الهدر المالي

مصر تؤكد استعدادها لمفاوضات حول سد النهضة

الرئيس الأرميني يعلن استقالته من منصبه

الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية

الخصاونة: نعمل على قانون عصري للاستثمار يعزز البيئة الاستثمارية ويزيل المعيقات

الجيش: تغيير قواعد الاشتباك تخولنا لقتل كل من يقترب من الحدود الأردنية.. وسنحمي ترابنا بالأرواح

تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها

كثافة الأمطار تتسبب بانهيار صخري في كفرنجة

السبت، 22-01-2022 10:09 م

جونز هوبكنز: 9.7 مليار لقاح تم إعطاؤها على مستوى العالم وأكثر من 347 مليون إصابة

e0e194bf-61cdc28d19492


الوكيل الاخباري - أظهر آخر تعديل لإحصائيات كورونا على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية مساء اليوم السبت، أن إجمالي عدد لقاحات كورونا التي تم إعطاؤها في العالم حتى الآن بلغ 779ر9 مليار جرعة.

 

وبحسب الموقع، بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس، أكثر من 347 مليون إصابة، فيما تجاوز إجمالي عدد الوفيات 588ر5 مليون وفاة.

اضافة اعلان

وبحسب البيانات التي ادرجتها الجامعة على موقعها الرسمي، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول من حيث عدد الإصابات، حيث بلغت 2ر70 مليون إصابة، تليها الهند التي سجلت 9ر38 مليون إصابة، فيما احتلت البرازيل المركز الثالث بأكثر من 7ر23 مليون إصابة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202222154835529749646

قطر تسجل وفاة واحدة و 2981 إصابة جديدة بفيروس كورونا

61ed4351423604130b7722d4

الصين تعتبر الطرود البريدية من الخارج مصدرا ممكنا لانتشار فيروس كورونا

image

غزة: الاحتلال يمنع إدخال الأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة كورونا

54818502_101

كندا: تطعيم 83 % من السكان بلقاحات كورونا

99018751-7ff6-42c7-8a60-f7ab49dd31f4_16x9_1200x676

ضبط 28 ألف مخالفة لإجراءات كورونا في السعودية

61ed36934c59b76a2852c7b5

السعودية تسجل 4.5 ألف حالة إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
11202121115523547031308

دراسة: الجرعة المعززة ضرورية للحصول على مناعة ضد "أوميكرون"

thumbs_b_c_018f24447ac20c312c1664b511e0c5e0

قطر تسجل 2497 إصابة جديدة بفيروس كورونا

5cb1c978-4091-4625-8db8-869fd37c628d_16x9_1200x676

حالة "فلورونا" فريدة من نوعها.. كيف تختلف عن باقي الإصابات؟

main_image61d32ed906ed3

اميركا تسمح بالجرعة المعززة للأطفال من 12 إلى 15 عاما

619bf4d8-3ef2-4bbd-82e1-52ba0cb62c91_1920x1080

231 إصابة جديدة بكورونا في الصين

61c4ee52423604240069d3ec

ايطاليا تسجل زيادة قياسية بإصابات كورونا