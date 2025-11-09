الأمانة تبدأ بتركيب مئات الكاميرات في شوارع العاصمة لرصد المخالفات

08:55 م

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي للمرور في أمانة عمّان، محمد الجدوع، إن الأمانة بدأت بتنفيذ مشروع تركيب الكاميرات ضمن مشروع "عمان مدينة ذكية".





وأضاف الجدوع أن الأمانة باشرت المرحلة الأولى التي تضم 2500 كاميرا، مؤكداً أن الكاميرات المخصصة للمخالفات لا تتجاوز 30% من مجموع الكاميرات البالغ 5500 كاميرا.



وبين الجدوع أن 1500 إلى 1600 كاميرا من بين الـ5500 ستكون مخصصة لمخالفات السرعة، وقطع الإشارة الضوئية، والسرعة بالنسبة للمسافة، مشيراً إلى أن عدد الكاميرات قابل للزيادة بحسب الحاجة، موضحاً أن العمل بها سيكون بداية العام 2026 بشكل جزئي.



وأوضح أن ما تبقى من الكاميرات يأتي ضمن مشاريع الإدارة المرورية الذكية لمدينة عمّان، إذ سيتم تركيب كاميرات لتصنيف وتعداد المركبات، وأخرى لمراقبة الحركة المرورية، وكاميرات لمراقبة الحوادث وتعطل المركبات عبر مركز التحكم المروري في الأمانة، والمؤسس منذ العام 2007.



وفيما يخص تساؤلات حول إسناد تركيب الكاميرات لمقاول، أكد الجدوع أن الأمانة هي من ستشغل هذه الكاميرات، مبيناً أن المقاول سيقوم فقط بتركيبها وتشغيلها وتسليمها للأمانة، مشدداً على أنه "لا نسبة للمقاول من قيم المخالفات".



وأردف الجدوع أن "الأمانة تقوم بمشروع تخطيط للشوارع يترافق مع مشروع تركيب الكاميرات".