الأحد 2025-11-09 09:14 م
 

الأمانة تبدأ بتركيب مئات الكاميرات في شوارع العاصمة لرصد المخالفات

الأمانة تبدأ بتركيب مئات الكاميرات في شوارع العاصمة لرصد المخالفات
الأمانة تبدأ بتركيب مئات الكاميرات في شوارع العاصمة لرصد المخالفات
 
الأحد، 09-11-2025 08:55 م
الوكيل الإخباري-   قال المدير التنفيذي للمرور في أمانة عمّان، محمد الجدوع، إن الأمانة بدأت بتنفيذ مشروع تركيب الكاميرات ضمن مشروع "عمان مدينة ذكية".اضافة اعلان


وأضاف الجدوع أن الأمانة باشرت المرحلة الأولى التي تضم 2500 كاميرا، مؤكداً أن الكاميرات المخصصة للمخالفات لا تتجاوز 30% من مجموع الكاميرات البالغ 5500 كاميرا.

وبين الجدوع أن 1500 إلى 1600 كاميرا من بين الـ5500 ستكون مخصصة لمخالفات السرعة، وقطع الإشارة الضوئية، والسرعة بالنسبة للمسافة، مشيراً إلى أن عدد الكاميرات قابل للزيادة بحسب الحاجة، موضحاً أن العمل بها سيكون بداية العام 2026 بشكل جزئي.

وأوضح أن ما تبقى من الكاميرات يأتي ضمن مشاريع الإدارة المرورية الذكية لمدينة عمّان، إذ سيتم تركيب كاميرات لتصنيف وتعداد المركبات، وأخرى لمراقبة الحركة المرورية، وكاميرات لمراقبة الحوادث وتعطل المركبات عبر مركز التحكم المروري في الأمانة، والمؤسس منذ العام 2007.

وفيما يخص تساؤلات حول إسناد تركيب الكاميرات لمقاول، أكد الجدوع أن الأمانة هي من ستشغل هذه الكاميرات، مبيناً أن المقاول سيقوم فقط بتركيبها وتشغيلها وتسليمها للأمانة، مشدداً على أنه "لا نسبة للمقاول من قيم المخالفات".

وأردف الجدوع أن "الأمانة تقوم بمشروع تخطيط للشوارع يترافق مع مشروع تركيب الكاميرات".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الطفل يوسف المومني

خاص بالوكيل فيديو مؤلم للغاية .. مناشدة عاجلة لإنقاذ طفل من عجلون مصاب بسرطان الدماغ

الأمانة تبدأ بتركيب مئات الكاميرات في شوارع العاصمة لرصد المخالفات

أخبار محلية الأمانة تبدأ بتركيب مئات الكاميرات في شوارع العاصمة لرصد المخالفات

اختتام القمة الثالثة عشرة لصانعي الألعاب الإلكترونية في العقبة

أخبار محلية اختتام القمة الثالثة عشرة لصانعي الألعاب الإلكترونية في العقبة

احتراق مركبة بعد حادث في منطقة مؤتة بالكرك ظهر الأحد

خاص بالوكيل فيديو .. احتراق مركبة بعد حادث في منطقة مؤتة بالكرك ظهر الأحد

ل

أخبار محلية جامعة اليرموك والمكتب الثقافي الكويتي يبحثان التعاون الأكاديمي

ل

أخبار محلية إشهار ديوان "إليها تشد الرحال"

لقطة من المقطع المصور

خاص بالوكيل فيديو .. سيارات جمع القمامة تبيت ممتلئة بين منازل أهالي جرش والرائحة "لاتطاق"

الملاكم عشيش يفوز ببرونزية ألعاب التضامن الاسلامي

أخبار محلية الملاكم عشيش يفوز ببرونزية ألعاب التضامن الاسلامي



 
 





الأكثر مشاهدة