الأحد 2025-11-09 11:22 م
 

جمعية سفراء العطاء تناقش "العنف الرقمي" لتعزيز الأمان الإلكتروني

جمعية سفراء العطاء تناقش "العنف الرقمي" لتعزيز الأمان الإلكتروني
جمعية سفراء العطاء تناقش "العنف الرقمي" لتعزيز الأمان الإلكتروني
 
الأحد، 09-11-2025 09:36 م
الوكيل الإخباري-   نظّمت جمعية سفراء العطاء للأعمال الخيرية بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن اليوم الأحد، جلستين توعويتين بعنوان "العنف الرقمي"، بهدف تعزيز الوعي بأمان الإنترنت وكيفية الاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التواصل الحديثة.اضافة اعلان


وتناولت الجلسات، التي عقدت في مقر الجمعية، محاور متعددة أبرزها: تعريف العنف الرقمي وأنواعه، وأساليب الحماية من الابتزاز الإلكتروني والتنمر وسرقة المعلومات، وكيفية التعامل مع المواقف الحساسة عبر الإنترنت والتواصل مع الأهل أو الجهات المختصة بثقة ووعي.

وشارك في الجلستين عدد من السيدات واليافعات، حيث خُصصت الجلسة الأولى للسيدات، فيما خُصصت الجلسة الثانية لليافعات، في أجواء تفاعلية شجّعت المشاركات على طرح الأسئلة وتبادل التجارب.

وأكّدت رئيسة الجمعية منال شبيب أهمية نشر ثقافة الأمان الرقمي، وتعزيز وعي الأسر والمجتمع بخطورة العنف الإلكتروني وطرق الوقاية منه.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي ترامب يعلن اعتزامه صرف 2000 دولار لمعظم الأمريكيين

كاتس يشتم أردوغان بكلمات سوقية عبر تغريدة مشتعلة

عربي ودولي كاتس يشتم أردوغان بكلمات سوقية عبر تغريدة مشتعلة

ب

أسواق ومال البيت الأبيض يحذر من تقلص الناتج المحلي الأمريكي بسبب الإغلاق الحكومي

أكثر من 1.1 مليون مصوّت في التصويت الخاص للانتخابات العراقية

عربي ودولي أكثر من 1.1 مليون مصوّت في التصويت الخاص للانتخابات العراقية

ب

طب وصحة ارتباط مقلق بين نقص فيتامين D وارتفاع خطر الاكتئاب

مياه اليرموك تنجز خطوط مياه في إربد بتكلفة 1.7 مليون دينار

أخبار محلية مياه اليرموك تنجز خطوط مياه في إربد بتكلفة 1.7 مليون دينار

ل

طب وصحة اكتشاف المحرك الرئيسي لتطور سرطان الرئة في مراحله المبكرة

ل

طب وصحة 5 فوائد مذهلة للأسماك تتجاوز أوميغا-3



 
 





الأكثر مشاهدة