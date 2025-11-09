جمعية سفراء العطاء تناقش "العنف الرقمي" لتعزيز الأمان الإلكتروني

09:36 م

الوكيل الإخباري- نظّمت جمعية سفراء العطاء للأعمال الخيرية بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن اليوم الأحد، جلستين توعويتين بعنوان "العنف الرقمي"، بهدف تعزيز الوعي بأمان الإنترنت وكيفية الاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التواصل الحديثة. اضافة اعلان





وتناولت الجلسات، التي عقدت في مقر الجمعية، محاور متعددة أبرزها: تعريف العنف الرقمي وأنواعه، وأساليب الحماية من الابتزاز الإلكتروني والتنمر وسرقة المعلومات، وكيفية التعامل مع المواقف الحساسة عبر الإنترنت والتواصل مع الأهل أو الجهات المختصة بثقة ووعي.



وشارك في الجلستين عدد من السيدات واليافعات، حيث خُصصت الجلسة الأولى للسيدات، فيما خُصصت الجلسة الثانية لليافعات، في أجواء تفاعلية شجّعت المشاركات على طرح الأسئلة وتبادل التجارب.



وأكّدت رئيسة الجمعية منال شبيب أهمية نشر ثقافة الأمان الرقمي، وتعزيز وعي الأسر والمجتمع بخطورة العنف الإلكتروني وطرق الوقاية منه.