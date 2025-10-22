عاجل حماس تؤكد لتركيا التزامها بوقف إطلاق النار رغم خروقات الاحتلال

الأربعاء 2025-10-22 01:31 ص
 

الأربعاء، 22-10-2025 12:44 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم ما وصفته بخروقات الاحتلال المتكرّرة. جاء ذلك خلال لقاء وفد من قيادة الحركة، برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير المخابرات إبراهيم قالن، في العاصمة القطرية الدوحة.اضافة اعلان


وبحسب بيان الحركة، استعرض درويش أمام الوزيرين التركيين مجريات تنفيذ اتفاق غزة وسبل تسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتلكأ في تنفيذ التزاماته، ولم يفتح معبر رفح حتى الآن بالشكل المتفق عليه.

وجددت حماس تأكيدها على حرصها الكامل على تثبيت وقف إطلاق النار واستمرار الهدوء، مشددة في الوقت ذاته على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه أمام اعتداءات الاحتلال وخروقاته اليومية، وداعية المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لاحترام التفاهمات الموقعة.
 
 
